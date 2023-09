Carla: Após 10 anos, Bolsonaro segue com machismo contra Maria do Rosário

Por exemplo, tem projetos como o do vereador Carlos Bolsonaro, propondo que as mulheres escutem o coração do feto, que é de uma crueldade sem o completo limite deste debate. Acho que o Congresso tem legitimidade para discutir, mas é um tema que também já está avançando no Supremo e não sei se caberia esse plebiscito dessa forma, porque não é tão simples assim. A gente precisa avançar no tema com a cabeça mais aberta.



