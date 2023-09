Couto: Discurso patético mostra que Toffoli segue Aras na adulação ao poder

O discurso do ministro do STF Dias Toffoli com elogios à atuação de Augusto Aras à frente da PGR mostra que ambos exibem um comportamento semelhante: o da "adulação ao poder". A avaliação é do cientista político Cláudio Couto, em participação no UOL News desta terça-feira (26).

Percebemos no comportamento de Aras e no de Toffoli algo muito próximo: essa adulação de quem está no poder naquele momento como um norte a ser seguido. É um período muito nefasto da PGR que se encerra. O discurso patético do Toffoli é o de alguém que se comporta de uma forma muito parecida com a de Aras: para reforçar seu poder e condição, flerta e agrada sempre quem tem poder naquele momento. Cláudio Couto, cientista político

Aras encerra hoje seu segundo mandato na PGR.