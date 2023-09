Duda: Processar Heleno por transfobia tiraria foco de ações ligadas ao 8/1

[O caso de transfobia] Tomou uma repercussão muito grande, mas é muito mais importante focar na postura conspiradora e golpista do general Heleno e que ele seja punido por tal. No episódio de transfobia, reconheço que é mais importante educar do que punir. Não adianta nada promover uma punição penal se ela não vem acompanhada de um avanço de consciência do que é transfobia. Duda Salabert, deputada federal (PDT-MG)

Duda: CPI do 8/1 faz desserviço e frustra ao não ouvir quem financiou golpe

Duda Salabert demonstrou sua frustração com o andamento da CPI do 8/1. A deputada federal considera que a comissão "faz um desserviço" por não ter ouvido os financiadores dos atos golpistas. Na avaliação da parlamentar, a CPI não alcançou os resultados esperados por causa da condução das investigações, mesmo com apoiadores do governo compondo a maioria da comissão

A CPMI está chegando ao final e saio frustrada. Dois pilares centrais não foram aprofundados na investigação. O primeiro, em relação aos financiadores do golpe. Estamos caminhando para o final e não houve oitiva de nenhum financiador. O segundo é o do alto escalão das forças de segurança do país. Qual é o risco de generais, que foram anistiados com o fim da ditadura, serem anistiados de novo por não terem sido ouvidos? Saio frustrada e para mim, a CPMI fez um desserviço para a democracia brasileira. Duda Salabert, deputada federal (PDT-MG)

Josias: Golpistas do 8/1 temem 'rapa' da PF e punição sob a régua de Moraes

Ao comentar a nova operação da Polícia Federal, que prendeu na manhã de hoje um invasor do STF que fez uma live na cadeira de Alexandre de Moraes, Josias de Souza avaliou que os golpistas do 8/1 agora sentem na pele a gravidade dos seus atos. O colunista lembrou as condenações dos primeiros envolvidos no 8/1 e reforçou a necessidade de aplicar as sentenças também aos 'peixes graúdos', como militares, autoridades e o ex-presidente Jair Bolsonaro.