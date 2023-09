Josias: Golpistas do 8/1 temem 'rapa' da PF e punição sob a régua de Moraes

Os golpistas do 8/1 agora sentem na pele a gravidade dos seus atos, afirmou o colunista do UOL Josias de Souza ao comentar a nova operação da Polícia Federal, que prendeu na manhã de hoje (27) um invasor do STF que fez uma live na cadeira de Alexandre de Moraes.

O crime é tão grave que é preciso haver uma grande exposição e que o castigo seja, de fato, didático, educativo. No caso dos golpistas, o 'rapa' é o camburão da PF. Esse pacote de delinquência, pela régua do ministro Alexandre de Moraes tem rendido entre 12 e 17 anos de cadeia. Além de ter medo do 'rapa', os encrencados já sabem que, quando a equipe da PF bate à porta, é esse o risco que estão correndo. Josias de Souza, colunista do UOL

Em participação no UOL News, Josias usou uma frase do escritor Nelson Rodrigues ("A consciência humana é o medo do rapa") para ilustrar a apreensão dos golpistas. O colunista lembrou as condenações dos primeiros envolvidos no 8/1 e reforçou a necessidade de aplicar as sentenças também nos "peixes graúdos", como militares, autoridades e o ex-presidente Jair Bolsonaro.