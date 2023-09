Assessora demitida: 'Pense antes de publicar', orienta manual do governo

Marcelle acompanhava a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no último domingo (24). As duas foram ao estádio do Morumbi para assinatura de um protocolo do governo federal contra o racismo no esporte. No mesmo dia, o local receberia a final da Copa do Brasil, disputada entre Flamengo e São Paulo.

"Torcida que não canta", disse assessora sobre são-paulinos no Instagram. Na mesma publicação, Marcelle chamou torcedores de "descendente de europeu safade" e "pauliste". O post vinha acompanhado de uma imagem da torcida tricolor na arquibancada.

Em outro story, Marcelle faz um gesto obsceno no meio da torcida do São Paulo. Depois, ela segura uma camisa do Flamengo e critica a diretoria: "Independente da diretoria fascista, dos pau no koo (sic) que acha que merece vestir a camisa desse clube, pra sempre Flamengo".

Após usar avião da FAB, Anielle diz ser 'inacreditável' receber críticas. A ministra afirmou que é "inacreditável" ela receber críticas "por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever". Ela usou avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para ir à final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo para uma ação do governo.