Valdemar indica que PL pode votar a favor se Lula escolher Dino para o STF

Na segunda-feira (25), Dino afirmou que "só Deus sabe" se Lula vai indicá-lo ao Supremo. Em um projeto de lei que apresentou em 2009, quando era deputado federal, o atual ministro da Justiça defendeu um mandato de 11 anos para os novos ministros da Corte.

O presidente deve decidir até o final de outubro o substituto de Rosa Weber. Ele disse que não tem angústia para escolher logo e descartou raça e gênero como critérios para sua indicação.

O critério não será mais esse [raça ou gênero]. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dizendo que eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil, uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira.

Oficialmente, o governo diz que não está nada fechado, mas os questionamentos têm trazido desconforto à cúpula do governo. O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) reforça que a escolha é uma "prerrogativa do presidente", enquanto é lembrado que a opção por um homem contradiz o discurso sobre diversidade que Lula prega com frequência desde a campanha

Escolha para PGR também 'sem pressa'

O presidente descartou ainda que a escolha para o novo PGR (procurador-geral da República) saia antes da sua cirurgia, marcada para a próxima sexta (29). O mandato de Augusto Aras na PGR terminou na terça-feira (26). "Tem que ouvir muita gente. Vocês sabem que sempre tem gente dando conselho", completou.