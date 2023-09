Sessão para discutir orçamento termina em pancadaria em Taboão da Serra

No local, os GCMs encontraram as vítimas feridas e elas foram levadas para a delegacia, onde foram ouvidas e encaminhadas à UPA para atendimento médico. A polícia requisitou perícia e exames de IML às vítimas. Ainda segundo a SSP, também foram solicitadas imagens das câmeras de segurança. O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano no 1° DP de Taboão da Serra.

O UOL também procurou a Câmara de Vereadores de Taboão da Serra. A matéria será atualizada se houver retorno.