Caso da assessora de Anielle teve repercussão desproporcional, diz advogada

Me preocupa muito como é colocado de maneira desconexa da realidade e o peso que é dado para frases de pessoas negras e a forma como publicamente e coletivamente vão lidar conosco não só na internet, mas também em outros espaços. Me preocupa o uso do que dizemos, do que fazemos e da forma como nos comportamos para avaliar o nosso profissionalismo e outras nuances da nossa vida. Thayná Yaredy, advogada e pesquisadora

Cirurgia de Lula é rápida e segura; boa recuperação é esperada, diz médico

O ortopedista Ricardo Basile explicou durante participação no UOL News que o presidente Lula (PT) deverá ter uma boa recuperação após realizar uma cirurgia no quadril para aliviar dores em decorrência de uma artrose. Além disso, o especialistas também estimou que é um prazo máximo de até 12 semanas, o presidente deverá estar apto para retomar sua rotina de viagens.

Essa é uma cirurgia que é muito feita no mundo inteiro e tem mais de 500 mil próteses por ano em todo o mundo. Hoje em dia se faz com bastante segurança [a cirurgia] e é bastante rápida. A gente imagina que ele vai ter uma recuperação bastante satisfatória. (...) esse tempo [de recuperação] varia um pouco tanto de paciente, quanto de tipo de cirurgia, mas basicamente podemos esperar entre 4 e 6 semanas com o auxílio de andador ou muletas, mas o paciente já pode andar e caminhar no dia seguinte à cirurgia. (...) depende muito da resposta do corpo em relação à cirurgia, mas normalmente após 8 a 12 semanas as pessoas conseguem viajar com bastante conforto e acredito que em torno de 8 semanas ele esteja apto a viajar. Ricardo Basile, ortopedista

Tales: Período de recuperação de Lula após cirurgia terá custo político

Embora uma rápida e boa recuperação seja esperada para o presidente Lula (PT), o colunista do UOL Tales Faria afirmou que o processo pós-cirúrgico terá um custo político para o presidente. Em sua avaliação, Lula não poderá se encontrar com muitas pessoas no período e isso prejudicará a articulação política em um momento que o Congresso estará prestes a entrar em recesso e terá votações importantes.