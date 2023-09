Paes faz 'meme do Bentley' com caminhões de lixo e sussurra Comlurb

"Os novos veículos são mais modernos e contam com mais sinalizações e alarmes, tornando o trabalho dos garis mais seguro. Parabéns a nossa garizada e a toda equipe da Comlurb", escreveu Paes na legenda da publicação no X (antigo Twitter).

O post foi inspirado em um viral da influenciadora russa Alla Bruletova, que fez uma propaganda para uma concessionária de luxo usando o ASMR — tendência em que se grava sons bem próximos ao microfone para, em tese, dar prazer ao seu público-alvo.

No vídeo original, a influencer sussurra "Bentley" enquanto passa os dedos e as unhas em diversas partes do veículo.

Na gravação de Paes, o prefeito repete os gestos e diz "Comlurb", enquanto mostra os caminhões.