Análise: Lula terá consequências eleitorais se ignorar diversidade no STF

Nesse momento em que a ministra Rosa Weber se aposenta e com essa visão pública positiva do que ela fez, há novos argumentos para justificar a presença de um mínimo de mulheres nesse espaço de decisão. Pensando sob o ponto de vista do racismo estrutural do Brasil, é uma questão ainda mais séria ver a falta de diversidade de pessoas que ocupam esses assentos do Supremo. Graziella Testa, cientista política

Segurança pública é calcanhar de Aquiles de Lula, diz cientista política

Embora seja bem avaliado em áreas como economia e educação, o governo Lula patina na questão da segurança pública, como se verifica na letalidade policial na Bahia. A avaliação é da cientista política Graziella Testa, para quem o governo federal deveria colocar o combate ao crime organizado como uma de suas prioridades ao centrar suas preocupações sobre o tema.

O governo Lula é mal avaliado pela população nessa questão da segurança pública, enquanto em outros aspectos ganhou bastante apoio desde as eleições, como educação e economia. A questão da segurança pública é o calcanhar de Aquiles do governo. Graziella Testa, cientista política

Josias: CPI tem triste fim com militares blindados e governo desinteressado

Ao analisar a reta final da CPI do 8/1, Josias de Souza lamentou o seu desfecho "melancólico". O colunista apontou o desinteresse do governo Lula e a ausência de militares do alto escalão envolvidos nos atos golpistas como fatores cruciais para as investigações da comissão apresentarem resultados aquém do esperado.