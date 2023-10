Vice-líder do governo, deputado do PT tem escritório invadido em Guarulhos

Braga se reuniria com cerca de 50 pessoas no local hoje. O deputado disse que utiliza o escritório para fazer reuniões nas segundas e sextas-feiras.

Em uma das paredes do escritório, os suspeitos picharam a frase "PT Perca Total" (sic). Além dos computadores, uma geladeira, frigobar e impressora foram roubados, segundo o parlamentar.

As câmeras de segurança do escritório foram quebradas, de acordo com o deputado. A equipe do petista busca agora imagens que possam ter sido feitas por câmeras de vizinhos.

Um boletim de ocorrência por furto foi registrado no 1º DP de Guarulhos e a perícia esteve no local. Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que a Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar a autoria do crime.

"Policiais militares foram acionados e encontraram o local com as portas, janelas e grades de proteção danificadas. Foram subtraídos quatro computadores, uma impressora e eletrodomésticos", afirmou a SSP.