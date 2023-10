Deputado estadual troca tiros com bandidos que tentavam invadir clube no RJ

Guilherme Delaroli (PL), deputado estadual do Rio de Janeiro, trocou tiros com bandidos armados que tentaram invadir o clube onde o parlamentar estava com as filhas em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O episódio ocorreu na noite de ontem.

O que aconteceu:

A assessoria informou que Delaroli estava no local com as filhas e amigos quando os bandidos tentaram entrar no clube. O parlamentar estava acompanhado por um segurança.