Tales: Pacheco quer Alcolumbre como seu sucessor, diz Kassab

O atual presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) está empenhado em ter como sucessor o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), apurou o colunista do UOL Tales Faria em conversa com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.

Ele [Alcolumbre] já foi presidente do Senado, foi para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e elegeu o atual presidente Rodrigo Pacheco. Agora, ele quer voltar a ser presidente do Senado. Ele é do União Brasil e o Pacheco é do PSD, Kassab me disse o seguinte: 'Rodrigo Pacheco está muito empenhado em fazer do Alcolumbre de novo o presidente do Senado'.

Tales Faria, colunista do UOL, durante participação no UOL News da tarde desta sexta-feira (6)