Conservadores quebram acordo e aprovam em comissão proibir casamento gay

Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o casamento gay no Brasil. Foram 12 votos a favor e cinco contra o texto do relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE). No entender dele, a união de duas pessoas do mesmo sexo não constitui uma família.

As relações homossexuais não proporcionam o ganho social que implica exclusivamente o casamento como origem da família.

Trecho do relatório

Projeto não deve prosperar