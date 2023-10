Mesmo sem Lira, Câmara programa votação do PL das offshores para terça

Como fica o dinheiro em offshores

O projeto sugere que os rendimentos de pessoas físicas que vivem no Brasil e mantêm os recursos nos chamados paraísos fiscais sejam tributados.

De acordo com a proposta, haverá cobrança do Imposto de Renda, no ajuste anual, para aplicações financeiras, entidades controladas e trusts — estruturas criadas para gerenciar o patrimônio. As alíquotas definidas pelo texto são:

0% sobre a parcela anual dos rendimentos que não ultrapassar R$ 6.000;

15% quando exceder R$ 6.000 e não ultrapassar R$ 50 mil;

22,5% quando extrapolar os R$ 50 mil.

A regra, contudo, é válida somente para os rendimentos contabilizados pelas entidades controladoras no exterior a partir de 1º de janeiro de 2024. Os valores calculados pelas entidades até 31 de dezembro de 2023 serão taxados apenas quando o recurso ficar disponível para a pessoa.