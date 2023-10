O que Lira, Pacheco e líderes do Congresso farão em viagens no feriadão

A Casa também oferece diárias no valor de US$ 550 (R$ 2.800) para o presidente da Câmara e US$ 428 (R$ 2.200) para os deputados. A verba pública deve ser utilizada em "despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, e adicional de embarque e desembarque", segundo um ato da Mesa Diretora da Casa.

As diárias serão calculadas pelo "número de dias correspondentes ao do evento" do qual o deputado vai participar mais os "dias necessários aos traslados de ida e volta". Caso o valor não seja suficiente, os parlamentares terão que pagar o valor que faltar para complementar as despesas da viagem.

O UOL questionou a Câmara sobre os custos totais da missão, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto.

Pacheco e senadores na Europa

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), embarca hoje para a Europa. A primeira parada será em Lisboa; depois, ele segue para Coimbra, onde receberá uma medalha de ouro da cidade.

Pacheco fará uma apresentação no Fórum Espera Internacional, em Paris, no dia 14 de outubro. Também está prevista, no dia 16, uma reunião com o embaixador do Brasil na França, Ricardo Tavares. O senador deve retornar ao Brasil na mesma data.