'Governo Lula não precisa de blindagem', diz Cappelli sobre escolha de PGR

O governo do presidente Lula não precisa de blindagem de nada e nem de ninguém. Todo o aparato de controle e transparência do Estado brasileiro foi construído nos governos do presidente Lula (...) Precisa de blindagem quem faz coisa errada, não é o nosso caso

Atualmente, está interinamente à frente da PGR a subprocuradora-geral Elizeta de Paiva Ramos. Lula ainda não escolheu o nome que irá suceder Augusto Aras, que deixou o cargo de procurador-geral da República no último dia 26 de setembro.

Força nacional e apoio à segurança no Rio de Janeiro

Cappelli afirmou que, mesmo adiando o envio de agentes da Força Nacional, foi mantido o apoio do governo federal ao governo do estado. "Ampliando as operações da PRF, são mais de 250 homens ampliando as operações na fronteiras do Rio. Também ampliamos a atuação da Polícia Federal nos Portos e Aeroportos", disse.

O Ministério da Justiça suspendeu o envio de agentes da Força Nacional ao Rio de Janeiro após um questionamento do MP (Ministério Público) do estado. Na segunda-feira (2), Dino tinha anunciado autorização para o envio de 300 agentes da Força Nacional ao Rio de Janeiro.