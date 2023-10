Ministros do TSE apostam em unanimidade para punir Bolsonaro e poupar vice

Em junho, quando a chapa foi julgada pela primeira vez, o placar foi de cinco votos a dois pela condenação de Bolsonaro. Braga Netto foi absolvido por unanimidade.

Na ocasião, o Ministério Público Eleitoral apontou que não houve participação do candidato a vice na reunião do ex-presidente com embaixadores, ocasião em que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral.

Desta vez, o militar deve ser poupado pelo mesmo motivo: falta de elementos que provem a participação dele nas lives de teor eleitoral conduzidas por Bolsonaro no Alvorada.

As transmissões são alvo de duas das três ações em julgamento. A terceira mira o uso da estrutura do Palácio do Planalto para eventos de teor eleitoral, como encontro com governadores.

A decisão dá um respiro a Braga Netto, que se articula para se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem. Como Bolsonaro já foi condenado, o militar é o único da chapa bolsonarista que ainda pode disputar o cargo.

Mudança para não se isolar

Uma decisão unânime para condenar Bolsonaro seria consequência de uma mudança de atitude dos ministros Kassio Nunes Marques e Raul Araújo. Em junho, ambos votaram pela absolvição do ex-presidente, mas ficaram isolados nesta posição.