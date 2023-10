Julgamento de três ações contra Bolsonaro no TSE será retomado no dia 17

O advogado Angelo Ferraro falou pela coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula (PT), que também defendeu a condenação do ex-mandatário afirmando que se trata de casos com "provas irrefutáveis".

"As estruturas do Palácio do Planalto e do Alvorada se tornaram um verdadeiro comitê de campanha", disse.

Defesa de Bolsonaro cita caso Dilma

Durante a sustentação oral, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que representa Bolsonaro, criticou o rito adotado por Benedito Gonçalves, afirmando que ao juntar três ações no mesmo julgamento, ele colocou em pauta dois casos que ainda não estavam maduros para a discussão.

O advogado também mencionou o processo em que Dilma Rousseff foi acusada de usar a estrutura do Alvorada para uma transmissão via o aplicativo "Face to Face", do Facebook, para falar com eleitores sobre o programa Mais Médicos ao lado do então ministro da Saúde, Arthur Chioro.

Tarcísio foi o relator do processo no TSE quando ocupava uma cadeira de ministro no tribunal e votou para rejeitar a ação contra a petista, e foi acompanhado pela maioria dos colegas no julgamento, em 2014.