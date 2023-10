Lula fala com Maduro sobre eleições na Venezuela e dívida com o Brasil

O presidente Lula (PT) conversou na manhã desta segunda-feira (16) com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e abordou assuntos que vão desde as eleições venezuelanas, a dívida do país com o Brasil e o fim das sanções impostas pelos Estados Unidos a Caracas.

O que aconteceu:

Lula e Maduro falaram por cerca de 30 minutos, segundo o Palácio do Planalto. Os dois presidentes abordaram as eleições previstas para acontecer na Venezuela em 2024, e o petista solicitou informações acerca do processo de negociação entre o governo de Maduro e a oposição para a realização do pleito.