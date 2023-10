Randolfe sobre Felipe Neto: 'Silêncio diante do cancelamento não é opção'

O líder do governo no Congresso citou ainda a perseguição política sofrida por jornalistas durante o governo Bolsonaro para justificar sua posição defesa no caso envolvendo Felipe Neto.

Vocês que são da imprensa livre, que tanto foi cancelada e sofreu no tempo bolsonarismo, que não foi superado, nós temos uma lição que deve ser aprendida. O silêncio diante do cancelamento não pode ser uma opção. A opção de silêncio diante dessa situação é anacrônica e analógica. Em um tempo como este, de confronto contra o fascismo nas redes sociais, onde a democracia está em jogo e democratas são cancelados de forma que pode parecer imbecil, mas que na verdade tem uma estratégia em curso, significa na prática uma estratégia que já teve sucesso.

Guerra: Governo aguarda autorização de Israel para corredor humanitário em Gaza, diz Randolfe

O senador também comentou sobre o trabalho de repatriação dos mais de 900 brasileiros que foram resgatados de zona de conflito desde o início da ofensiva israelense na região.

Disse ainda que as negociações quanto à saída de brasileiros pela passagem de Haifa, no norte de Israel, estão praticamente oficializadas pelos governos do Egito e de Israel.