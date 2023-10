Sakamoto: EUA e Rússia usam guerra em Gaza para avançar própria agenda

Ao analisar o xadrez político em torno das guerras na Palestina e na Ucrânia, no UOL News desta segunda-feira (29), o colunista do UOL Leonardo Sakamoto chama a atenção para a relação política de Israel com os Estados Unidos e com a Rússia.

Ele destaca que embora Israel tenha os Estados Unidos como principal parceiro político, ao mesmo tempo preserva relação com a Rússia, que influencia as decisões do governo sírio, por exemplo, de olho em seus interesses no Oriente Médio. Do outro lado, Rússia e EUA também usam o caso para seu benefício geopolítico.