Com orçamento bilionário, Funasa vira novo foco de reclamações do centrão

Na avaliação de Forte, a demora em reestruturar a Funasa pode gerar mais um desgaste para o governo Lula na Câmara.

Com certeza vai gerar um desgaste grande e, à medida que os parlamentares vão tomando consciência disso, vai aumentando a pressão.

Danilo Forte (União Brasil-CE)

O deputado é relator da relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024 e disse que tem feito reuniões com os técnicos da CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso para definir como vai tratar a rubrica da Funasa no documento.

Em outra frente, o PSD tem pressionado o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para ganhar o comando da pasta. A bancada já sabe, inclusive, quem vai indicar: Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará.

Parlamentares devem entregar um ofício sugerindo a criação de uma nova comissão para pensar o desenho da Funasa. O documento terá nomes técnicos escolhidos pelas bancadas da Câmara e do Senado para compor o colegiado, além de um indicado para a presidência interina do órgão até a conclusão dos trabalhos de reestruturação.

Por que a Funasa interessa ao centrão?

Em 2022, no governo Jair Bolsonaro (PL), a Funasa teve orçamento de R$ 3,4 bilhões, com superintendências distribuídas pelas 27 unidades da federação. As unidades são alvo de cobiça do centrão, que podem acomodar seus aliados de olho nas eleições municipais de 2024.