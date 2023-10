Josias: Caso de irmã de Zanin é ainda mais grave se motivação for política

É essencial que esse episódio seja investigado e que esse personagem, que é de uma incivilidade atroz, seja responsabilizado.

Independentemente do fato de ter ou não vinculação com a atuação do irmão, é preciso que o episódio seja esclarecido.

Dal Piva: Nomeação para substituto na vaga de Rosa Weber no STF pode ficar para 2024

A escolha do nome do sucessor ou da sucessora da ex-ministra do STF Rosa Weber deve se arrastar até 2024, com o ministro da Justiça Flávio Dino na dianteira para ocupar a cadeira, apurou a colunista do UOL Juliana Dal Piva.

Antes cotado, Jorge Messias, ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), já não é mais um dos favoritos para a vaga.