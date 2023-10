Análise: Governo precisa afastar fantasmas de vigilância e controle na Abin

É algo que surpreende e ajuda a reforçar essa tendência de instrumentalização da esfera pública, algo comum e que representa o governo Bolsonaro. É um grupo que abusou das estruturas políticas brasileiras para poder fazer o que eles gostariam. Essa vigilância é mais sobre o que Bolsonaro pensava ser um projeto político dele do que algo feito para o bem dos cidadãos e para garantir a segurança pública. É algo que preocupa e assusta bastante. Bruna Santos, advogada e integrante da Coalizão Direitos na Rede

Jamil: Racha na comunidade internacional impede ONU de agir na guerra

A inércia da ONU para agir na guerra entre Israel e Hamas, em especial para promover ajuda humanitária aos civis, deve-se ao racha existente na comunidade internacional, que há anos impede a atuação da instituição em outros conflitos. A análise é do colunista Jamil Chade, também no UOL News.

A ONU não é incapaz porque quer; ela é incapaz de lidar com os conflitos no mundo hoje porque não existe acordo sobre praticamente nada. Mais uma vez vemos a comunidade internacional completamente rachada e sem conseguir fazer qualquer coisa. A ONU não pode fazer nada se o Conselho de Segurança não chegar a um acordo. É muito importante entender que existem responsáveis pelo imobilismo da ONU. Jamil Chade, colunista do UOL

Tales: É assustador EUA apoiarem estratégia de Netanyahu para prolongar guerra

Tales Faria se indignou com a postura de Joe Biden e suas manifestações de apoio a Benjamin Netanyahu em meio à guerra com o Hamas. O colunista condenou a tática do primeiro-ministro de Israel, que prolonga o conflito para se manter por mais tempo no poder, com o respaldo do governo dos EUA.