Câmara de Sorocaba aprova PL que penaliza 'defesa de atos terroristas'

"Além disso, visa manter os princípios da cidade, da família e da maioria da população, que se posicionam contra o terrorismo. O intuito é evitar que manifestações em apoio a grupos extremistas, como as que ocorreram em outros lugares, como a favor do Hamas, aconteçam em Sorocaba", explica Manga.

Oração com golpistas

O prefeito Rodrigo Manga já esteve envolvido em outros casos polêmicos. Em novembro do ano passado, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e o Supremo Tribunal Federal (STF) receberam pedidos de investigação por ele ter incentivado e participado dos protestos golpistas que fecharam estradas após o segundo turno da eleição presidencial.

Bolsonarista, Manga confraternizou com manifestantes no km 110 da rodovia Raposo Tavares, importante conexão da capital ao interior do Estado, e chegou a fazer fotos com alguns deles. Ele também agradeceu o carinho e rezou com o grupo.