Ao lado de Bolsonaro, Michelle faz oração por Israel em evento do PL

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro rezou um "pai-nosso" pelo Estado de Israel em um evento do PL Mulher neste sábado (21), em Belém. Ela carregava a bandeira do país enquanto a plateia acompanhava a oração.

O que aconteceu

Bolsonaro apareceu no fim do evento e disse, em um breve discurso, que os brasileiros devem ficar ao lado de "bons países, como ele sempre esteve". Ele também carregou a bandeira israelense.