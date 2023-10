Josias: Léo Índio segue padrão dos Bolsonaro e faz provas contra si mesmo

Alvo de uma operação da Polícia Federal por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro, Léo Índio segue o padrão de comportamento da família Bolsonaro ao produzir provas contra si mesmo. A análise é do colunista do UOL Josias de Souza, que destacou o envolvimento do sobrinho de Jair Bolsonaro em outros casos nebulosos.

Para não fugir à regra da família Bolsonaro, ele produziu provas contra si mesmo. Durante um certo tempo, Léo Índio se beneficiou da proximidade com os Bolsonaro: dividiu teto com Carlos e beliscou um contracheque no gabinete dele e foi abrigado na folha do Senado como funcionário fantasma no gabinete do senador Chico Rodrigues. Léo Índio comeu filé-mignon, beliscou os contracheques que pôde e está roendo o osso. Josias de Souza, colunista do UOL

Em participação no UOL News, Josias ressaltou que Léo Índio também está na mira da PF no inquérito que apura a atuação das milícias digitais. O colunista avalia que o sobrinho de Bolsonaro "está todo enrolado" e espera que "ele pague, em algum momento, por estas traficâncias que realizou durante o governo do seu tio postiço".