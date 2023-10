Josias: Queda em aprovação é sinal para Lula se dedicar à política interna

A queda da aprovação do mandato do presidente Lula (PT) para 54% acende um sinal de alerta para o governo, analisou o colunista do UOL Josias de Souza durante o UOL News da manhã desta quarta-feira (25).

A principal explicação para o resultado é a queda do otimismo com a economia: metade dos entrevistados dizem acreditar em melhora no próximo ano.