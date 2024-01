Gleisi repudia ameaças a Moraes e cobra punição de civis e militares

Na próxima segunda (8), marco de um ano da tentativa de golpe, os três Poderes se reúnem em uma cerimônia no Congresso para repudiar o acontecido e "celebrar a democracia". Deverá haver discursos do presidente Lula (PT) e de Moraes, entre os outros presidentes.

Ameaças a Moraes

Investigação sobre o 8 de janeiro encontrou três planos contra Moraes. "O primeiro previa que as Forças Especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia", disse o ministro em entrevista ao jornal O Globo.

O terceiro [plano], de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição.

Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE ao Globo

Ministro conta que, apesar dos exageros, já esperava algo parecido. "Não poderia esperar de golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido", disse. "Nada disso ocorreu, então está tudo bem".

Moraes considera que ações do STF foram fundamentais para evitar golpe. "Se não houvesse a demonstração clara e inequívoca de que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe [...], poderíamos ter um efeito dominó que geraria caos no país."