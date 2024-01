Tales: Plano de matar Moraes deve dar pena maior a financiadores do 8/1

As investigações devem alcançar o entorno de Jair Bolsonaro e envolver o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI, diz Tales. O colunista afirmou também que não vê futuro na tentativa dos bolsonaristas de entrarem com um pedido de suspeição contra Moraes, para retirá-lo do julgamento dos réus do 8/1.

Os bolsonaristas provavelmente entrarão com processo de suspeição contra Moraes. Acho que não conseguirão. O mais importante disso tudo é que o ministro tem uma informação confiável. Se não fosse, ele não viria a público para dizer que havia um plano de matá-lo, um atentado contra ele. Tales Faria, colunista do UOL

