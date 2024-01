Josias: Chuva no Rio causou 'afogamento da autoridade do governador'

Ele estava na terra do Pateta quando as chuvas, a exemplo do que já ocorreu em verões passados, começou a castigar o Rio de Janeiro. O rastro de destruição inclui, por ora, 11 pessoas mortas, uma pessoa desaparecida e o afogamento da autoridade do governador. Como diz o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes: 'Nada disso é imprevisto. Tudo isso está nas previsões. É assim todo verão'.

Isso se repete, inclusive a inépcia governamental. Não é só um problema do Rio de Janeiro. Não dá nem para dizer: 'Foi demais a chuva agora'. Não, choveu agora menos do que já choveu em outras oportunidades.

Os estados e as cidades, sobretudo as mais populosas, não estão aparelhadas para lidar com as chuvas. Há dificuldades para lidar com calor e há dificuldade para lidar com as chuvas. Estamos enfrentando uma crise climática e nossa capacidade de dirigir os rumos dessa crise é sempre menor que o tamanho do problema.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.