Alvo da PF em dezembro, irmão de criação de Castro deixa cargo no governo

O irmão de criação do governador Cláudio Castro (PL), Vinícius Sarciá Rocha, renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da Age-Rio (Agência de Fomento do Rio de Janeiro).

O que aconteceu

O comunicado da renúncia saiu hoje no Diário Oficial do Rio. O texto diz que a saída de Rocha já foi comunicada ao conselho da Age-Rio, que toma as providências para comunicar o Banco Central e a Junta Comercial do estado.

Vice-presidente assumiu interinamente no lugar do irmão de criação de Castro. O cargo foi ocupado Tales José do Couto Boiteux.