Site e sistemas externos do STF ficam fora do ar

O site do STF ficou fora do ar na manhã de hoje, mas já estava de volta no início da tarde. Os técnicos da Corte apuram os motivos.

O que aconteceu

Mensagem de erro aparece ao tentar acessar o site do STF. A falha durou até as 12h50 (horário de Brasília).

STF confirma que acesso ao site e sistemas externos enfrentou problemas. Segundo o Tribunal, o link de internet local não está funcionando, o que, a princípio, seria uma interrupção nos serviços da operadora. Os funcionários estão confirmando o que pode ter acontecido.