Sakamoto: PF precisa apurar dados consultados e também os roubados

A Polícia Federal precisa investigar possíveis dados que tenham sido levados por Jair Bolsonaro (PL) quando ele deixou a Presidência da República, disse o colunista Leonardo Sakamoto durante o UOL News da manhã desta quinta-feira (25).

Uma investigação sobre a atuação da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) encontrou indícios de que a agência atuou para fornecer informações sobre apurações em andamento para Jair Renan e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente.