Tales: Pacheco revela jogada de Valdemar: usar Bolsonaro do jeito que puder

Esse que é o jogo do Valdemar hoje. Que não se acredite muito no que o Valdemar está falando. Valdemar é pragmático e está usando o Bolsonaro do jeito que quiser. Depois das eleições eles vão sentar e fazer a DR deles. Rodrigo Pacheco simplesmente revelou a jogada do Valdemar. Tales Faria, colunista do UOL

Tales Faria lembra o atrito gerado no meio bolsonarista após elogios de Valdemar a Lula (PT) feitos em entrevista de dezembro, vierem à tona no início do ano. O recorte do trecho não mostrava elogios que Valdemar também fez a Bolsonaro, mas o mandatário do PL se redimiu.

O Valdemar tomou uma bronca recente do Bolsonaro, [porque] falou que Lula era uma figura popular importante. Tomou uma bronca e viu 'preciso do Bolsonaro nessas eleições municipais de 2024'. Até lá a ordem unida do Valdemar é 'não vamos rachar com o Bolsonaro até as eleições'. Tales Faria, colunista do UOL

E o Bolsonaro manda e desmanda no que puder. Fez o candidato no Rio de Janeiro, [Alexandre] Ramagem, e em São Paulo tá querendo que o Ricardo Nunes ajoelhe se quiser o apoio dele. Valdemar já queria fechar com Nunes, e Bolsonaro está exigindo que se ajoelhe, se não ajoelhar vai ser difícil. Tales Faria, colunista do UOL

