Discurso de prefeito termina com briga entre vereadoras em Fortaleza

A participação do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal terminou em acusações de agressão entre vereadoras.

O que aconteceu

Vereadora Claudia Gomes (PSDB) diz ter levado "soco no rosto" da colega, Enfermeira Ana Paula (PDT). Gravações publicadas nas redes sociais mostram uma confusão na frente do púlpito.

"Ela me empurrou, me bateu no rosto. Quando foi me empurrar, com a mão fechada, ela bateu no meu rosto e isso a gente não pode admitir", disse Claudia em pronunciamento.