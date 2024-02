'Indignado, mas não surpreso', diz auxiliar de Ciro alvo da 'Abin paralela'

Imafuku, que trabalha como assessor da presidência da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), acredita que se tornou alvo da "Abin paralela" por seu envolvimento com o movimento sindical. Ele não descarta a hipótese de que reuniões com o MBL (Movimento Brasil Livre) também tenham motivado o monitoramento.

Fui incumbido de fazer essa articulação com o MBL da participação do PDT e da CSB no ato 'Fora Bolsonaro' de setembro de 2021. Não descarto essa hipótese. Foi um movimento que, se desse certo, colocaria o governo Bolsonaro em risco. Seria a união de setores bem mais à direita com um movimento de centro-esquerda. Sabíamos que Bolsonaro temia esse movimento e sua possibilidade de ampliação. José Vitor de Castro Imafuku, auxiliar da campanha presidencial de Ciro Gomes (PDT)

Imafuku relatou que desconfiou que era monitorado, mas "não entrou em paranoia".

Sempre tive alguns cuidados, como usar o duplo fator nas minhas redes sociais, que são fechadas. No WhatsApp, houve alguns comportamentos de visualizações de mensagem. O próprio sistema operacional do celular avisa quando há um acionamento excessivo de geolocalização. Sempre busquei aumentar os cuidados e seguir a vida. José Vitor de Castro Imafuku, auxiliar da campanha presidencial de Ciro Gomes (PDT)

