Tarcísio é vaiado em evento com Lula, que defende e elogia o governador

O presidente Lula (PT) defendeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), depois que ele foi vaiado em evento federal em Santos, no litoral paulista, nesta manhã.

O que aconteceu

O evento, que marca o aniversário de 132 anos do porto, foi usado pelos dois para anunciar investimentos na região. Depois de um vaivém sobre financiamento, Lula e Tarcísio decidiram lançar juntos uma parceria para construção de um túnel entre Santos e Guarujá.

A união em cima do palanque não evitou reação por parte do público. Tarcísio foi vaiado assim que subiu ao púlpito, com algumas palmas mais tímidas. Lula discursou em seguida e afirmou que o governador "merece ser tratado com muito respeito".