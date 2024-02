Tales: Aliança pragmática com Lula ajuda na reeleição de Tarcísio

Em aliança pragmática com o presidente Lula (PT) para a execução de obras em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está plantando sua reeleição, disse o colunista Tales Faria, no UOL News desta sexta-feira (2).



Lula e Tarcísio participaram hoje de evento para anunciar a parceria em investimentos no porto de Santos, no litoral paulista, e na construção de um túnel entre Santos e Guarujá.



Tem duas questões: Lula reconheceu publicamente até que o Tarcísio pode ganhar a eleição, que é uma coisa difícil você ver em uma solenidade dessa, e segundo, acena para uma proximidade entre os dois. Vai ter muita reclamação de bolsonarista, pode estar certo que as redes sociais daqui a pouco vão estar cheias de bolsonaristas reclamando do Tarcísio e até o próprio Bolsonaro deve acabar se manifestando. Creio que vai ter essa reação.

Fato é que Tarcísio está plantando a reeleição dele, e ele está certo. Em São Paulo, com essa aliança pragmática na questão de obras, fortalece o Tarcísio. Isso ajuda para que ele seja reeleito e deixa Bolsonaro ainda mais de cabelo arrepiado.

O que aconteceu no encontro

A união em cima do palanque não evitou constrangimento. Tarcísio foi vaiado assim que subiu ao púlpito, com algumas palmas mais tímidas. Lula discursou em seguida e afirmou que o governador "merece ser tratado com muito respeito" e que é necessário aceitar a derrota sofrida na disputa ao governo de São Paulo.