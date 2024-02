Tales: Investigações da PF mostram que Bolsonaro recriou SNI dentro da Abin

Os indícios encontrados pela Polícia Federal de que Jair Bolsonaro era abastecido com informações da "Abin paralela" mostram que o ex-presidente quis remontar o esquema de espionagem da ditadura e recriar o SNI (Sistema Nacional de Informações), afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (2).

As investigações da PF estão mostrando que Bolsonaro montou um verdadeiro SNI na Abin e o recriou. Ramagem já disse que tinha contato direto com o presidente. Isso significa que essa 'Abin paralela' servia ao Palácio do Planalto e era a Abin oficial. A que era oficial de fato não tinha papel nenhum.