CCJ da Alerj dá parecer contrário a decisão judicial que afastou Lucinha

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alerj deu parecer contrário à decisão da Justiça do Rio que afastou a deputada estadual Lucinha (PSD).

O que aconteceu

Parecer para derrubar o afastamento foi aprovado por 6 votos a 1. A deliberação da CCJ ainda vai ser analisada pelo plenário da Alerj, em sessão que está marcada para esta quinta-feira (8).

A Justiça do Rio proibiu a deputada, suspeita de conluio com milícia de Zinho, de frequentar a Alerj. Além de ter sido afastada do cargo, ela também não pode manter contatos com agentes públicos e políticos.