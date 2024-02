Josias: Centrão sinaliza que Nísia foi infectada pelo 'Liravírus'

Lira e seus operadores estão denunciando o empossamento de emendas parlamentares na pasta comandada pela Nísia Trindade, empurrando ela para a mesma enfermaria onde o centrão internou o coordenador político do Lula, Alexandre Padilha.

A ministra promoveu uma mudança de regras para liberação de emendas aos parlamentares e isso dificultou a liberação, tornando um pouco mais criteriosa. Isso irritou enormemente o centrão.

A irritação de Lira e seus seguidores na Câmara aumenta na proporção direta ao avanço do calendário eleitoral, porque seis meses antes da eleição o governo está impedido, por lei, de liberar recursos federais. Lira sabe que a liberação de emendas potencializa o poder dele na Câmara.

O que aconteceu

Integrantes do alto escalão do Congresso reclamam que, no fim do ano passado, o governo (principalmente o Ministério da Saúde) fez repasses a municípios na forma de emendas abaixo do esperado pelos parlamentares. Além disso, gerou ruídos na relação com os congressistas o veto de Lula de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão no Orçamento de 2024.

Ao longo de 2023, Nísia sofreu críticas de parlamentares do centrão devido à liberação dos recursos. Seu cargo passou a ser cobiçado por integrantes do partido de Lira, principalmente pelo ministério deter grande orçamento.