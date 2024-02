Josias: Com guerra entre Bolsonaro e Judiciário, silêncio faria bem a Dino

Às vésperas de assumir uma cadeira no STF, o hoje senador Flávio Dino fará bem a si mesmo ao evitar tanto embates com Jair Bolsonaro quanto alimentar a guerra entre o ex-presidente e o Judiciário, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (7).

Bolsonaro cutucou o Judiciário o quanto pode. Os juízes atacados se defenderam e ele falou em 'ativismo do Judiciário' e perseguição.