Advogado de Cid diz que foi avisado de operação da PF envolvendo Bolsonaro

É irrelevante [revelar como soube]. Tive minhas informações e ponto final. Meu informante eu preservo. Não fiquei sabendo o que e como seria. Soube que haveria uma operação. Os detalhes não vazam. Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid

Para Bitencourt, tanto Mauro Cid como o pai, o general Mauro Lorena Cid, serão isentos de culpa no caso das joias sauditas. "Essa é a expectativa", completou o advogado.

Cid não envolveu cúpula do Exército na delação, diz advogado

Mauro Cid não citou nomes do alto comando do Exército em sua delação à Polícia Federal, afirmou Cezar Bitencourt.