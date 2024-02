Josias: Militares não podiam assistir a possibilidade de golpe em silêncio

As Forças Armadas devem explicações do porquê ficaram em silêncio em relação aos planos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quinta-feira (8),

Hoje se verifica que alguns militares não concordaram com os planos amalucados de Bolsonaro e, por isso, deixaram seus postos. Até por isso, é incompreensível que um pedaço silencioso das Forças Armadas tenha assistido a toda essa movimentação desde 2021, no mínimo.