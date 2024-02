'Buscam pelo em ovo', diz Mourão, ex-vice de Bolsonaro, após operação da PF

Damares Alves manifestou "indignação", mas disse que operação da PF não surpreende. "Sabemos como funciona o mecanismo. Muitos não acreditavam quando a gente falava e agora estão vendo tudo acontecer", publicou a senadora do Republicanos. Ela foi ministra de Direitos Humanos no governo Bolsonaro.

'Política no Brasil é feita pelo STF', diz Eduardo

O filho do ex-presidente criticou o STF e a operação da Polícia Federal deflagrada contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Ele fez uma publicação no X (antigo Twitter) horas depois do início da ação.

O deputado também criticou a atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes, sugerindo uma possível perseguição política. Segundo ele, Moraes teria mandado a PF na casa em Angra após retorno de Bolsonaro às lives. Ele também afirmou que as prisões de hoje aconteceram depois do ''grande ato pró-Bolsonaro'' em São Sebastião.

Bolsonaro tem 24 horas para entregar passaporte

Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.