Sakamoto: Operação pode atrapalhar planos eleitorais do PL e bolsonarismo

Uma parte do bolsonarismo não se importa com nada disso, porque vive no 'bolsoverso' e no universo paralelo do bolsonarismo. Tem o resto da população que vai ver e falar: 'Poxa'. Isso pode atrapalhar, sim, os planos do PL, do Valdemar Costa Neto, e do bolsonarismo.

A operação de hoje

Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os agentes foram até a casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) para recolher seu passaporte. Como o documento não estava no local, foi dado o prazo de 24 horas para a entrega.

Moraes determinou apreensão de documento de Bolsonaro e outros alvos da ação por risco de fuga. "Frustrada a consumação do golpe de Estado [...], identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país, sob as mais variadas justificativas (férias ou descanso), como no caso do ex-presidente".

Decisão também proíbe que investigados entrem em contato uns com os outros, inclusive através de advogados. Assim, Bolsonaro não pode falar com antigos e atuais aliados, como os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Braga Netto, e o ex-assessor Tércio Arnaud.