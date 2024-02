Ramagem diz que foi à PF falar de Abin paralela e perguntaram sobre Dino

O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) confirmou que prestou depoimento à Polícia Federal hoje (27), mas as perguntas não se referiam à investigação da "Abin paralela", como ele imaginou.

O que aconteceu

Ramagem disse que os questionamentos foram sobre declarações dele a respeito do ministro Flávio Dino. De acordo com o parlamentar, as falas que motivaram a convocação teriam sido proferidas durante a CPI do 8 de Janeiro.