Nasce Aurora, primeira filha do deputado Nikolas Ferreira com modelo

Político mostrou recepção e presentes para quem visitar a menina no hospital. Na mesa havia doces diversos, água personalizada e lembrancinhas em porcelana, com identidade visual. Nikolas não divulgou quando a esposa e a filha terão alta hospitalar.

Michelle Bolsonaro comentou em publicação. "Que Deus abençoe essa princesa [emoji de coração rosa]", escreveu a ex-primeira-dama. Outros políticos e personalidades da mídia também comemoraram o nascimento da criança. A publicação teve mais de 1,4 milhão de curtidas e mais de 79,8 mil comentários.

Chá revelação teve anúncio de Neymar

Neymar anunciou o sexo da bebê no chá revelação. No evento, ocorrido em setembro de 2023, o atacante fez um vídeo, com o uniforme da seleção brasileira, para anunciar o sexo da criança, a pedido de Lívia. No evento, o jogador anunciou que, assim como ele, Nikolas seria pai de uma menina.